Тихонов прокомментировал критику Фуркада в адрес Логинова

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление биатлониста Александра Логинова на этапах Кубка мира, передают «Известия».

Эксперт поддержал спортсмена в связи с критикой зарубежных биатлонистов в его адрес из-за допингового скандала.

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«Саша Логинов — молодец, выступает очень стабильно, несмотря на выпады в его сторону со стороны Фуркада и всех остальных «товарищей». Он молчаливый, я бы давно поставил их на место. Что я думаю о его допинговом прошлом? Он не виноват, не сомневаюсь, что его просто заставили принять запрещенный препарат. Или употребляешь ЭПО, или тебя не будет в сборной», — подчеркнул Тихонов.

Россиянин заработал в четырех гонках турнира золото, серебро и бронзу. Только на этапе в Хохфильцене он пришел восьмым.

Ранее член Совета Федерации и бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев высказался относительного отношения Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российским спортсменам.