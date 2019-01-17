ЦСКА обыграл «Баварию» в матче Евролиги

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ЦСКА одержал победу над «Баварией» в матче 19-го тура баскетбольной Евролиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на арене «Мегаспорт» в Москве, закончилась победой хозяев со счетом 77:70.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 20 очков и совершивший восемь подборов.

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Отмечается, что красно-синие уступили мюнхенской команде в двух четвертях, однако в заключительной 20-минутке подопечные Димитриаса Итудиса набрали почти в два раза больше очков, чем немцы.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 января. Армейцы» на выезде сыграют против «Барселоны».

Ранее сообщалось, что УНИКС разгромил «Цедевиту» на групповом этапе топ-16 Еврокубка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 77:70 (13:20, 22:17, 17:20, 25:13)