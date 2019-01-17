Экипаж Николаева стал чемпионом «Дакара — 2019» в классе грузовиков

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Экипаж Эдуарда Николаева «КАМАЗ — мастер» стал победителем общего зачета многодневки «Дакар — 2019» в зачете грузовиков, сообщает «Советский спорт».

Второе место в итоговой таблице ралли-рейда также осталось за экипажем российской команды под управдением Дмитрия Сотникова.

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Отмечается, что Николаев не вошел в тройку призеров на 10-м этапе «Дакара», проиграв победителю восемь минут, но смог удержать лидерство в генеральном зачете.

Десятый этап многодневки выиграл Экипаж «Ивеко» во главе с Тоном ван Генугтеном. Вторым финишировал Алеш Лопрайс. Третьим стал Дмитрий Сотников.

Ранее сообщалось, что российская мотогонщица Нифонтова вошла в историю «Дакар».