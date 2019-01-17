Грузинский борец лишен серебра Игр — 2012 из-за допинга

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Грузинский борец вольного стиля Давит Модзманашвили будет лишен серебряной медали Олимпиады — 2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта Международного олимпийского комитета (МОК), в допинг-пробе спортсмена был обнаружен запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Результат Модзманашвили на Играх — 2012 будет аннулирован, а завоеванная медаль изъята.

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Грузин выступал в категории до 120 кг.

Бронзу на той Олимпиаде завоевал российский спортсмен Билял Махов, проигравший Давиту в полуфинальном поединке.

Ранее сообщалось, что Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) договорились о допинг-тестировании на Универсиаде в Красноярске.