Бё — лучший в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Со вторым результат к финишу пришел его брат Тарьей Бё. Тройку сильнейших замкнул немец Бенедикт Долль, сообщает «Советский спорт».
Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов: он занял пятое место.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.56,3 (1).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +7,9 (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).
4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).
5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).
6. Лукас Хофер (Италия) — +33,2 (1).
7. Йоханнес Кюн (Германия) — +39,4 (1).
8. Симон Эдер (Австрия) — +42,7 (0).
9. Эмильен Жаклен (Франция) — +46,3 (1).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +47,0 (0)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....
28. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...
46. Максим Цветков (Россия) — +1.42, 4 (0)
47. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2).
6. Лукас Хофер (Италия) — +33,2 (1).
7. Йоханнес Кюн (Германия) — +39,4 (1).
8. Симон Эдер (Австрия) — +42,7 (0).
9. Эмильен Жаклен (Франция) — +46,3 (1).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +47,0 (0)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....
28. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...
46. Максим Цветков (Россия) — +1.42, 4 (0)
47. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировал травлю россиянина Александра Логинова со стороны его коллег по цеху.