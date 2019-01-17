Основатель Football Leaks задержан в Будапеште

<img src="//img.gazeta.ru/files3/913/12045913/RTX6HL2A-pic905-895x505-8720.jpg">

Португальского хакера Руи Пинту, которого считают основателем проекта Football Leaks, задержали в Будапеште, сообщает Sabado.

Football Leaks — это сайт, который публикует секретные документы о финансовых операциях в футбольном мире.

По данным источника, Пинту обвиняют в краже электронных документов лиссанбонской «Бенфики». По этой причине его собираются экстрадировать на родину. Руи может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Реклама

В Венгрии находится штаб-квартира Пинту, который работает проектом Football Leaks с 2015 года.

В ноябре Football Leaks обнародовал финансовые документы, в которых говорится о взяточничестве и коррупции в ФИФА. Руководит организацией Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть исключен из розыгрыша Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. Примечательно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проверяет информацию Football Leaks о преувеличении суммы спонсорских контрактов и завышении своих доходов, чтобы иметь возможность тратить большие суммы на трансферы игроков.

Также сообщалось, что экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино.