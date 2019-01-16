«Монако» и «Ницца» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

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Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Ниццей» закончился ничьей со счетом 1:1, сообщает «Советский спорт».

В составе «Ниццы» оформил гол полузащитник Аллан Сент-Максимен. У «Монако» забил мяч в ворота соперников защитник Бенуа Бадьяшиль.

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На 79-й минуте была произведена замена российского хавбека монегасков Александра Головина.

Таким образом, «Монако» остается на 19-м месте турнирной таблицы Лиги 1, в то время как «Ницца» — на шестом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Ювентус» завоевал Суперкубок благодаря голу Роналду в ворота «Милана».

Франция. Лига 1. 17-й тур

«Монако» — «Ницца» 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Сент-Максимен, 30; 1:1 — Бадьяшиль, 50.