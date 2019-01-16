Кандидат в президенты WADA высказался против наказания РУСАДА

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Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и кандидат в президенты организации Филипп Мюйтерс считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не заслуживает наказания за несоблюдение сроков предоставления данных Московской лаборатории, передает «Советский спорт».

Бельгиец отметил, что несвоевременный доступ экспертов к допинг-пробам не является сильной провинностью.

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«Мы должны четко следовать установленной процедуре. Несоответствие установленному дедлайну — это важно, но задача найти решение на будущее еще важнее. Посмотрим, что скажет совет по соответствию. Если единственным нарушением окажется опоздание на две недели, то решение о наказании будет принимать исполнительный комитет. Если они решат, что за подобное несоблюдение сроков надо вынести дополнительное наказание… Я не думаю, что это хорошо. Я тоже был разочарован, что Россия не предоставила доступ до конца года. Надеюсь, мы сможем определить позицию России и российских спортсменов на будущее», — цитирует Мюйтерса Inside the Games.

Напомним, что WADA должно было получить доступ к лаборатории до конца 2018 года, однако визит перенесли на 9 января.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также спортсменов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина за нарушение антидопинговых правил.