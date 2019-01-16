ОКР попросит Федерацию бобслея России сместить Зубкова с поста президента

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Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обратиться к Федерации бобслея России с просьбой досрочно прекратить полномочия Александра Зубкова как президента организации, сообщает ТАСС.

16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о дисквалификации главы российской федерации. Также были отстранены бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

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Подобные санкции в адрес спортсменов были применены в связи с нарушением антидопинговых правил и будут действовать до декабря 2020 года.

Обвиняемые могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Из-за отстранения Зубков не может заниматься бобслеем и любой причастной к этому виду спорта деятельностью.

Ранее спортсмен заявил, что обсудит вариант подачи апелляции на дисквалификацию со стороны IBSF.