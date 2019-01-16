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Олимпийскую чемпионку 2010 года Светлану Слепцову уговаривают вернуться в биатлон под флагом Норвегии, передает «Матч ТВ».

Победитель Игр Ванкувера и восьмикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бе предложил россиянке сменить гражданство, чтобы она выступала за сборную его родной страны.

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«Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам. Если в России нет места для тебя, ты можешь сделать норвежский паспорт, и добро пожаловать!» — подчеркнул спортсмен.

Он отметил, что Слепцова является его любимой русской биатлонисткой, однако их связывают только дружеские отношения.

«Почему я постоянно говорю о Слепцовой? Она мой хороший друг. Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова — очень веселая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ», — рассказал Бе.

Биатлонистка завершила карьеру после летнего чемпионата мира 2017 года.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов высказался относительно того, что победитель Игр 2014 года Антон Шипулин может баллотироваться на довыборах в Госдуму в Свердловской области.