Слепцову уговаривают вернуться в биатлон под флагом Норвегии
Олимпийскую чемпионку 2010 года Светлану Слепцову уговаривают вернуться в биатлон под флагом Норвегии, передает «Матч ТВ».
Победитель Игр Ванкувера и восьмикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бе предложил россиянке сменить гражданство, чтобы она выступала за сборную его родной страны.
«Слепцова, я скучаю по тебе. Ты должна вернуться к гонкам. Если в России нет места для тебя, ты можешь сделать норвежский паспорт, и добро пожаловать!» — подчеркнул спортсмен.
Он отметил, что Слепцова является его любимой русской биатлонисткой, однако их связывают только дружеские отношения.
«Почему я постоянно говорю о Слепцовой? Она мой хороший друг. Это просто чтобы повеселить российских зрителей. Многие русские фанаты следят за мной и подписаны на меня в соцсетях. Слепцова — очень веселая девушка. Я надеюсь, что ей нравится, когда она слышит это по ТВ», — рассказал Бе.
Биатлонистка завершила карьеру после летнего чемпионата мира 2017 года.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов высказался относительно того, что победитель Игр 2014 года Антон Шипулин может баллотироваться на довыборах в Госдуму в Свердловской области.