Зубков высказался о двухлетней дисквалификации за допинг

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Глава Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что обсудит вариант подачи апелляции на дисквалификацию со стороны Международной федерации бобслея и скелетона.

16 января Зубков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин были дисквалифицированы на два года. Срок отстранения закончится 18 декабря 2020 года.

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«Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение», — цитирует Зубкова ТАСС.

На Олимпиаде-2014 бобслеист завоевал две золотые медали.

По итогам расследования, проведенного комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.

Ранее сообщалось, что Зубков дисквалифицирован на два года.