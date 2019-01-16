Шарапова планирует провести в России три выставочных матча
Агент российской теннисистки Марии Шараповой Макс Айзенбад заявил, что спортсменка планирует провести три выставочных матча в России в 2020 году, передает «Советский спорт».
«Переговоры находятся на начальной стадии, однако Маша очень хочет устроить такой тур», — цитирует Айзенбада журналист Владас Ласицкас.
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Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Шарапова встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер Владимир Камельзон оценил шансы Марии Шараповой на турнире Australian Open.