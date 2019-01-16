Голкипер «Тампы» Василевский вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ

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Форвард «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Во встрече регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (7:2) форвард оформил хет-трик.

Вторым стал вратарь «Монреаль Канадиенс» Антти Ниеми. В матче против «Флориды Пантерз» (5:1) он отразил 52 броска.

Третьей звездой признан голкипер Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». В матче с «Даллас Старз» (2:0) россиянин отразил 35 бросков и оформил 15 шат-аут в карьере. По этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, обогнав соотечественника Николая Хабибулина (14). Рекорд «Тампы» по сухим матчам принадлежит Бену Бишопу (17).