Хет-трик Гертла помог «Сан-Хосе» одержать победу над «Питтсбургом» Малкина
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сан-Хосе, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Томаш Гертл, также отличились Маркус Серенсен и Джо Торнтон. У гостей шайбы забросили Крис Летанг и Дерик Брассар.
«Акулы» одержали седьмую победу подряд в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
0:1 — Летанг (Дюмулен) — 10:17
1:1 — Серенсен (Карлссон, Диллон) — 12:00
2:1 — Гертл (Кейн, Диллон) — 14:05
3:1 — Торнтон (Павелски, Шимек) — 23:39
4:1 — Гертл (Браун, Кейн) — 42:06
4:2 — Брассар (Пирсон, Раст) — 58:10 (6x5)
5:2 — Гертл (Кейн) — 59:35 (en)