Игрока НБА могут экстрадировать из США из-за возможных связей с террористами

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Центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера могут экстрадировать из США в Турцию из-за подозрения в связях с террористами, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Eurohoops, министерство юстиции Турции обратилось с красным уведомлением в Интерпол по поводу возможной выдачи игрока.

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Отмечается, что Кантер якобы оказал крупную финансовую помощь террористической группировке, когда в Турции произошел военный госпереворот в 2016 году.

26-летний Кантер из-за поддержки оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена был лишен турецкого гражданства.

Ранее сообщалось, что Кантер сообщил об угрозах смерти.