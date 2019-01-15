Игрока НБА могут экстрадировать из США из-за возможных связей с террористами
Центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Энеса Кантера могут экстрадировать из США в Турцию из-за подозрения в связях с террористами, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно Eurohoops, министерство юстиции Турции обратилось с красным уведомлением в Интерпол по поводу возможной выдачи игрока.
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Отмечается, что Кантер якобы оказал крупную финансовую помощь террористической группировке, когда в Турции произошел военный госпереворот в 2016 году.
26-летний Кантер из-за поддержки оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена был лишен турецкого гражданства.
Ранее сообщалось, что Кантер сообщил об угрозах смерти.