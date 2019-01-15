Фуркад удалил комментарий с претензиями к Логинову

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад удалил свой комментарий с претензиями к Александру Логинову под русскоязычным постом в твиттере, сообщает «Советский спорт».

В нем француз заявлял, что нельзя сравнивать применение допинга с инцидентами во время гонок. Этот комментарий ретивитнул шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который также высказывал недовольство победой Логинова в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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Представитель России был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина в ноябре 2013 года.

Ранее рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) прокомментировал слухи об отмене этапа Кубка мира в Рупольдинге.