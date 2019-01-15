Клуб из Казахстана просматривает защитника клуба РПЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/991/12063991/RIAN_5683984.HR-pic905-895x505-80565.jpg">

Казахстанский «Кайрат» просматривает защитника красноярского «Енисея» Раде Дугалича, сообщает «Советский спорт».

По информации SPORTINFORM, серб уже входил в список интересов алматинского клуба еще прошлым летом. Тогда футболист находился в поисках клуба в связи с расформированием петербургского «Тосно», с котрым он стал победителем Олимп Кубка России — 2018. Выбор игрока пал на красноярский клуб, с которым он подписал двухлетнее соглашение.

Реклама

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» после 17 туров замыкает турнирную таблицу, набрав всего 10 очков.

В текущем чемпионате Дугалич провел 14 матчей, забив один мяч.

Ранее бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на критику болельщиков в адрес руководства клуба.