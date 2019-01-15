Клуб из Казахстана просматривает защитника клуба РПЛ
Казахстанский «Кайрат» просматривает защитника красноярского «Енисея» Раде Дугалича, сообщает «Советский спорт».
По информации SPORTINFORM, серб уже входил в список интересов алматинского клуба еще прошлым летом. Тогда футболист находился в поисках клуба в связи с расформированием петербургского «Тосно», с котрым он стал победителем Олимп Кубка России — 2018. Выбор игрока пал на красноярский клуб, с которым он подписал двухлетнее соглашение.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Енисей» после 17 туров замыкает турнирную таблицу, набрав всего 10 очков.
В текущем чемпионате Дугалич провел 14 матчей, забив один мяч.
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