Бывшая жена Аршавина обвинила экс-футболиста в легкомыслии

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Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила экс-футболиста в легкомыслии.

«Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — цитирует Казьмину StarHit.

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Отмечается, что брак Аршавина и Казьминой продолжался чуть больше двух лет.

Ранее модель Ольга Семенова, которую много раз видели в обществе Аршавина, прокомментировала романы игрока.