23 сейва Василевского не спасли «Тампу» от проигрыша «Нью-Йорку»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:5. В составе победителей голы оформили Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Девон Тэйвз, Кейси Сизикас и Джош Бейли. Единственную шайбу у «Лайтинг» забросил Райан Макдона.
Российский вратарь проигравшей команды Андрей Василевский отразил 23 броска из 27.
Ранее гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» одолеть «Рейнджерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Флорида) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
1:0 – Нельсон (Эберле, Барзал) – 01:21 (5x4)
2:0 – Клаттербак (Мартин, Сизикас) – 04:27 (5x5)
3:0 – Тэйвз – 04:43 (5x5)
4:0 – Сизикас (Мартин, Клаттербак) – 31:03 (5x5)
4:1 – Макдона (Стэмкос, Палат) – 38:12 (5x5)
5:1 – Бейли (Ли, Ледди) – 59:08