Сборная России впервые за 13 лет сумела выиграть две эстафеты на этапе КМ

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Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года одержали победы на обеих эстафетных гонках в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону, сообщает «Советский спорт».

На четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе сначала победу в эстафете одержала женская сборная, в состав которой вошли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрловой-Перхт. Спортсменки принесли первое за семь лет золото.

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Через несколько часов в мужской эстафете Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов принесли России второе золото за день.

В последний раз такое происходило в сезоне-2006/07 на этапе в австрийском Хохфильцене. Тогда за женскую команду России выступали Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Сорокина, в мужской — Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков.

Ранее российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал победу мужской сборной в эстафете на этапе Кубка мира.