Сборная России впервые за 13 лет сумела выиграть две эстафеты на этапе КМ
Мужская и женская сборные команды России по биатлону впервые с 2006 года одержали победы на обеих эстафетных гонках в рамках одного этапа Кубка мира по биатлону, сообщает «Советский спорт».
На четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе сначала победу в эстафете одержала женская сборная, в состав которой вошли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрловой-Перхт. Спортсменки принесли первое за семь лет золото.
Через несколько часов в мужской эстафете Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов принесли России второе золото за день.
В последний раз такое происходило в сезоне-2006/07 на этапе в австрийском Хохфильцене. Тогда за женскую команду России выступали Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Сорокина, в мужской — Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков.
Ранее российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал победу мужской сборной в эстафете на этапе Кубка мира.