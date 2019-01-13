Биатлонист Бабиков занял второе место на этапе Кубка IBU
Россиянин Антон Бабиков занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Польше, сообщает «Советский спорт».
Российский биатлонист промахнулся лишь единожды и уступил менее трех секунд представителю Германии Филиппу Хорну.
На третьем месте расположился биатлонист из Чехии Адам Вацлавик.
Стоит отметить, что в первую десятку вошли еще четыре россиянина: Сергей Корастылев, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Алексей Слепов.
Ранее сборная России выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту.
Кубок IBU. 4-й этап. Польша. Мужчины. Спринт
1. Филипп Хорн (Германия) — 23.20,5 (1)
2. Антон Бабиков (Россия) — +2,9 (1)
3. Адам Вацлавик (Чехия) — +11,2 (0)
4. Сергей Корастылёв (Россия) — +17,4 (0)
5. Александр Поварницын (Россия) — +24,9 (1)
6. Никита Поршнев (Россия) — +34,4 (1)
7. Алексей Слепов (Россия) — +38,5 (2)
8. Туре Лерен (Норвегия) — +43,3 (1)
9. Фредрик Йесбакк (Норвегия) — +49,9 (2)
10. Никита Лобастов (Беларусь) — +51,1 (0)