Биатлонист Бабиков занял второе место на этапе Кубка IBU

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Россиянин Антон Бабиков занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Польше, сообщает «Советский спорт».

Российский биатлонист промахнулся лишь единожды и уступил менее трех секунд представителю Германии Филиппу Хорну.

На третьем месте расположился биатлонист из Чехии Адам Вацлавик.

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Стоит отметить, что в первую десятку вошли еще четыре россиянина: Сергей Корастылев, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Алексей Слепов.

Ранее сборная России выиграла серебро в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту.

Кубок IBU. 4-й этап. Польша. Мужчины. Спринт

1. Филипп Хорн (Германия) — 23.20,5 (1)

2. Антон Бабиков (Россия) — +2,9 (1)

3. Адам Вацлавик (Чехия) — +11,2 (0)

4. Сергей Корастылёв (Россия) — +17,4 (0)

5. Александр Поварницын (Россия) — +24,9 (1)

6. Никита Поршнев (Россия) — +34,4 (1)

7. Алексей Слепов (Россия) — +38,5 (2)

8. Туре Лерен (Норвегия) — +43,3 (1)

9. Фредрик Йесбакк (Норвегия) — +49,9 (2)

10. Никита Лобастов (Беларусь) — +51,1 (0)