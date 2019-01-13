Сборная России одержала победу в женской эстафете в Оберхофе
Сборная России по биатлону выиграла женскую эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает «Советский спорт».
Национальную команду в эстафете представили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Российские девушки показали результат 1:18:46.3.
Вторыми стали представительницы Германии (1:19:19.8), а замкнули тройку лучших биатлонистки из Чехии (1:19:23.0).
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что итальянка Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета 4x6 км
1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт)
2. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Денизе Херманн)
3. Чехия (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова)
4. Норвегия (Текла Брун-Ли, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Каролин Оффигстад Кноттен, Тириль Экхофф)
5. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон)