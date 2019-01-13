Российский экипаж «Дакара» рассказал о причинах наезда на зрителя
Руководитель российской команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об инциденте с участием экипажа Андрея Каргинова на ралли-марафоне «Дакар», передает «Советский спорт». .
По мнению Чагина, не стоит сильно винить Каргинова в данной ситуации.
«Андрей не видел этого. Потому что это был подъем — видно только небо и часть горы в лобовое стекло. О случившемся он узнал только по прибытии на бивак», — приводит слова руководителя сайт команды.
Также глава «КамАЗ-мастера» заявил, что не понимает, почему был дисквалифицирован российский экипаж.
«Но решение судей не можем опротестовать. Вынуждены принимать его и продолжать гонку тремя экипажами», — сказал Чагин.
На одном из сложных подъемов находилось большое количество зрителей. Каргинов попробовал объехать людей на подъеме, но не получилось.
Нога одного из зрителей попала под заднее колесо грузовика.
В результате мужчина получил перелом бедренной кости.
Ранее гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников прокомментировал дисквалификацию партнера по команде Андрея Каргинова на пятом этапе ралли-марафона «Дакар».