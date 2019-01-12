Передача Проворова не помогла «Филадельфии» одолеть «Нью-Джерси»
«Филадельфия Флайерз» уступила «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Деймон Сиверсон, Нико Хишир и Майлз Вуд. У проигравшей команды голами отметились Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов находился на льду 27 минут и 54 секунды и исполнил одну результативную передачу.
Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Девилз» (Нью-Джерси)— «Филадельфия Флайерз» (Пенсильвания) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 – Сиверсон (Стэффорд, Заха) – 06:32 (5x5)
2:0 – Хишир – 25:08 (5x5)
2:1 – ван Римсдайк (Кутюрье, Санхайм) – 35:51 (5x5)
3:1 – Вуд (Коулман, Хишир) – 41:18 (5x5)
3:2 – Кутюрье (Ворачек, Гостисбер) – 59:58 (6x5)