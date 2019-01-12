Россиянка Иванова стала победительницей этапа КМ по санному спорту в Латвии
Россиянка Татьяна Иванова завоевала золото на этапе Кубка мира по санному спорту в Сигулде (Латвия), сообщает «Советский спорт».
По сумме двух попыток Иванова продемонстрировала результат в 1 минуту 24,336 секунды. Серебро в активе Натали Гайзенбергер (отставание 0,128 секунды) из Германии, тройку замкнула американка Саммер Бритчер (+0,350).
Кубок мира. Сигулда, Латвия
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.24,336
2. Натали Гайзенбергер (Германия) – +0,128
3. Саммер Бритчер (США) – +0,350
Первое место в общем зачете Кубка мира продолжает занимать Гайзенбергер: она набрала 697 баллов. Второе место пока остается за немкой Юлией Таубитц (634). Татьяна Иванова занимает четвертую строчку (434).
Этап Кубка мира в Сигулде завершится 13 января.
Ранее российский спортсмен Павел Ситников взял бронзу на дистанции 500 м на чемпионате Европы по шорт-треку в Дордрехте (Нидерланды).