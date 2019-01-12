Определен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Оберхофе
Объявлен состав женской сборной России по биатлону на эстафету, которая состоится 13 января в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, сообщает «Советский спорт».
Сборную России в завтрашней гонке представят Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, информирует официальный сайт IBU.
Кубок мира. Общий зачет. Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) — 438
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 396
3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 374
4. Анаис Шевалье (Франция) — 329
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 327…
12. Ирина Старых (Россия) — 209
13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 191…
23. Евгения Павлова (Россия) — 154…
40. Валерия Васнецова (Россия) — 81…
43. Маргарита Васильева (Россия) — 77…
58. Светлана Миронова (Россия) — 24
Ранее тренерский штаб объявил состав мужской сборной России по биатлону на эстафету.