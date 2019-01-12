Спортсмен из Норвегии вскрыл допинг-пробы без оборудования

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Норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог открыть сосуды для допинг-проб без специального оборудования, сообщает «Советский спорт».

Это произошло в декабре 2018 года. Прыгун сдал допинг-пробы офицерам Антидопингового комитета Норвегии, а они дали спортсмену сосуды для проверки надежности.

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Так положено по регламенту, чтобы обе стороны смогли удостовериться в надежности сосудов. Однако Гуттормсен легко смог открыть пробы голыми руками, ему не потребовалось никакое специальное оборудование.

Стоит отметить, что при этом не осталось никаких видимых следов вскрытия проб.

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