Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает ТАСС.

Спортсмен прошел дистанцию за 25 минут 20,9 секунды, не допустив промахов. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе (отставание 25,2 секунды, один промах). Третий результат показал швед Себастьян Самуэльссон (+36,8, 0).

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Россиянин Дмитрий Малышко занял на 15-е место (+1.36,5; 1), Матвей Елисеев — 20-е (+1.53,8; 3), Евгений Гараничев — 21-е (+1.54,9; 1), Максим Цветков — 54-е (+2.53,1; 3), Семен Сучилов — 95-е (+4.44,8; 4).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Для Логинова эта личная победа стала первой в карьере.

12 января в Оберхофе пройдут женская и мужская гонки преследования.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова поделилась мнением о перспективах Логинова.

Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 25.20,9 (0)

2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +25,2 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +36,8 (0)