«Зенит» хочет купить воспитанника «Барселоны»

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Руководство петербургского «Зенита» рассматривает возможность приобретения защитника португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает «Советский спорт».

По информации A Bola, сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста €16 млн. Ожидается, что лиссабонский клуб ответит на предложение российской команды отказом, так как в контракте игрока прописана сумма отступных в размере €60 млн. Вероятнее всего, португальцы потребуют увеличить предложение.

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В претендентах на испанского защитника также значатся туринский «Ювентус» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Гримальдо провел в португальской примере 16 матчей, забив два мяча.

Ранее сообщалось, что «Крус Асуль» ведет переговоры о покупке игрока «Зенита» Краневиттера.