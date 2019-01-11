«Зенит» хочет купить воспитанника «Барселоны»
Руководство петербургского «Зенита» рассматривает возможность приобретения защитника португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает «Советский спорт».
По информации A Bola, сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста €16 млн. Ожидается, что лиссабонский клуб ответит на предложение российской команды отказом, так как в контракте игрока прописана сумма отступных в размере €60 млн. Вероятнее всего, португальцы потребуют увеличить предложение.
Реклама
В претендентах на испанского защитника также значатся туринский «Ювентус» и «Наполи».
В нынешнем сезоне Гримальдо провел в португальской примере 16 матчей, забив два мяча.
Ранее сообщалось, что «Крус Асуль» ведет переговоры о покупке игрока «Зенита» Краневиттера.