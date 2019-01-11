Российский хоккеист «Вашингтона» получил травму

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Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов получил травму, сообщает «Советский спорт».

Хоккеист травмировал плечо, неудачно выполнив силовой прием против Райана Донато. Из-за повреждения воспитанник новокузнецкого хоккея не смог доиграть матч против «Бостон Брюинз».

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Встреча между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс», прошедшая в столице штата Массачусетс, завершилась победой гостей со счетом 4:2. Две шайбы в составе «столичной» команды забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталс» после матча регулярного чемпионата НХЛ отдал свою клюшку юной болельщице.