Российский хоккеист «Вашингтона» получил травму
Российский защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов получил травму, сообщает «Советский спорт».
Хоккеист травмировал плечо, неудачно выполнив силовой прием против Райана Донато. Из-за повреждения воспитанник новокузнецкого хоккея не смог доиграть матч против «Бостон Брюинз».
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Встреча между «Вашингтон Кэпиталс» и «Бостон Брюинс», прошедшая в столице штата Массачусетс, завершилась победой гостей со счетом 4:2. Две шайбы в составе «столичной» команды забросил российский нападающий Александр Овечкин.
Ранее сообщалось, что форвард «Кэпиталс» после матча регулярного чемпионата НХЛ отдал свою клюшку юной болельщице.