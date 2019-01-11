Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/11770087/fddsffsd-pic905-895x505-91970.jpg">

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота, сообщает «Советский спорт».

Такого результата российскому нападающему помог добиться удачный матч против «Бостон Брюинз», который завершился со счетом 4:2 в пользу гостей.

Реклама

Форвард оформил дубль, что позволило ему упрочить лидерство в гонке снайперов.

Вторая шайба была заброшена пустые. Таким образом, хоккеист стал третьим по голам в пустые ворота в НХЛ (33). Он повторил рекорд знаменитого канадского игрока Марио Лемье. Уступил россиянин только легендам лиги Уэйну Гретцки (56) и Мариану Госса (40).

Ранее 26 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Каролину».