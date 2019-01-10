Полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями о сборе команды

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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ташаев поделился впечатлениями о работе на первом сборе красно-белых, передает «Советский спорт».

«Тренировки проходят интенсивно, хорошо.Хорошо отдохнул, переключился, с новыми силами готовимся ко второй части сезона. Не могу сказать, что сборы вообще легкими бывают, поэтому это привычное дело, работаем», — приводит слова футболиста пресс-служба московского клуба.

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Игрок также оценил тренировки главного тренера команды — Олега Кононова.

«У каждого тренера есть какие-то изменения, свои упражнения, что-то новое. Вся работа интересная, с мячами проходит. Я думаю, это каждому футболисту нравится, нежели чем просто так бегать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что наставник красно-белых на сборе команды в Дубае провел беседу с молодыми футболистами.