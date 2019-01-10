«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает «Советский спорт».
«Существуют определенные ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру. Произошел инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности. Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет», — приводит слова генерального менеджера клуба Ярмо Кекяляйнена официальный сайт «Коламбуса».
Таким образом вратарь пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз»
Отмечается, что россиянин сообщил руководству о возможном отказе о продления контракта с командой.
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