Итальянская биатлонистка выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе
Итальянка Лиза Виттоцци одержала победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает «Советский спорт».
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, пришедшая к финишу лищь 17-й.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова поделилась мнением о перспективах Александра Логинова.
Кубок мира. 4-й этап. Оберхоф (Германия)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Лиза Виттоцци (Италия) — 22.34,6 (0);
2. Анаис Шевалье (Франция) — +5,3 (0);
3. Анна Эберг (Швеция) — +15,0 (0);
17. Светлана Миронова (Россия) — +57,5 (2);
22. Евгения Павлова (Россия) — +1.06,3 (1);
28. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.16,6 (1);
29. Ирина Старых (Россия) — +1.17,9 (1);
53. Маргарита Васильева (Россия) — +2.04,2 (3);
60. Валерия Васнецова (Россия) — +2.13,3 (2).