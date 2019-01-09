Юношеские Олимпийские игры — 2024 могут пройти в России
Зимние юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в 2024 году, могут пройти в России, сообщает ТАСС.
Как информирует представитель Международного олимпийского комитета (МОК), также претендентами на проведение Игр являются Болгария, Румыния и Испания.
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Также, вероятно, претендовать на проведение юношеской Олимпиады будет Китай, однако страна не заявила о своем намерении официально.
Имена городов, которые страны-конкурсанты предложат для Игр, пока не разглашаются.
Столица юношеской Олимпиады-2024 будет определена в 2020 году.
Ранее олимпийский чемпион поделился мнением о прогрессе российских лыжников.