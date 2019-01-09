Овечкина догнал главный конкурент из Канады по сумме очков в НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Благодаря победе команды канадца над «Флоридой Пантерз» (5:1) в матче регулярного чемпионата форвард набрал два очка, оформив гол и исполнил результативную передачу. Всего на его счету стало 1169 (431+738) очков в 904 матчах НХЛ.
Таким образом, Кросби впервые с марта 2008 года имеет равное или большее количество очков по сравнению с российским форвардом, в активе которого 1169 (637+532) очков в 1045 матчах.
Ранее российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский был признан второй звездой матча против «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.