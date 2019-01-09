Форвард «Химок» рассказал о тактике клуба в матче с «Фенербахче»
Нападающий подмосковных «Химок» Тони Крокер высказался относительно матч с турецким «Фенербахче» в рамках регулярного чемпионата Евролиги, передает «Советский спорт».
Форвард рассказал о тактике, который использовал российский клуб в игре.
«Мы проявили стойкость и смогли показать такой же баскетбол, как и в последних матчах. Наш план состоял в том, чтобы сыграть агрессивно, жестко и умно в нападении, и у нас это получилось. Во второй четверти мы изменили защитную тактику, сократили количество потерь, а также несколько раз остановили «Фенербахче» в защите, с чего и начался наш рывок. Мы одержали две победы подряд и всем показали, на что способны. Главное, что мы выиграли в таком равном матче. Постараемся продолжить в том же духе», — приводит слова Крокера пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счетом 84:78.
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