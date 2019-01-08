СКА на выезде разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 0:6. В составе победителей голами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов и Артема Земчёнка.
Не позволил забросить ни одной шайбы в свои ворота голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов занял первое место в истории отечественных хоккейных чемпионатов по числу проведенных матчей в качестве наставник.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)
0:1 – Плотников (Хафизуллин, Тихонов) – 03:49 (5x5)
0:2 – Кузьменко (Барабанов) – 14:38 (5x5)
0:3 – Гусев (Рундблад, Тихонов) – 23:51 (5x5)
0:4 – Якупов (Гусев) – 40:52 (5x5)
0:5 – Кетов (Гавриков, Кузьменко) – 41:39 (5x5)
0:6 – Земчёнок (Якупов, Прохоркин) – 50:20 (5x5)