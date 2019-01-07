Тренер «Химок» назвал самого сложного соперника в Евролиге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/11770711/49_loko142_2605-pic905-895x505-7907.jpg">

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал предстоящий матч Евролиги с турецким «Фенербахче», передает «Советский спорт».

Соперники подмосковного клуба лидируют в турнирной таблице, в то время как сами «Химки» занимают 12-ю строчку.

«Нам предстоит встреча с командой, которая имеет длинную беспроигрышную серию. В данный момент они находятся в хорошей форме и, возможно, являются самым сложным соперником в Евролиге. В последнем матче мы продемонстрировали прогресс и сейчас должны показать тот же настрой, а также сыграть уверенно и как команда, все сорок минут. Мы должны биться, что очень важно против лучшей команды турнира», — приводит слова Барцокаса пресс-служба клуба.

Реклама

Встреча состоится 8 января в 20.00 по московскому времени.

Ранее наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча против «Панатинаикоса», который состоялся в рамках регулярного чемпионата Евролиги.