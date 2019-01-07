Голкипер СКА Хелльберг признан лучшим вратарем 17-й недели КХЛ
Вратарь петербургского СКА Магнус Хелльберг признан лучшим голкипером 17-й недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
По словам пресс-служба лиги, шведский игрок достиг такого результата благодаря победам в двух матчах. В игре с минским «Динамо», который вратарь отыграл на ноль, он оформил седьмой «сухарь» в сезоне.
Лучшим защитником стал Даррен Диц из казахстанского «Барыса», набравший в двух удачных встречах 3 (2+1) очка. В его активе 12 бросков по воротам и четыре заблокированных броска.
Лидером среди нападающих назвали игрока казанского «Ак Барса» Иржи Секача, одержавший вместе с командой две победы и набравший 3 (2+1) очка.
А новичком недели стал голкипер московского «Локомотива» Илья Коновалов, который в игре против братиславского «Слована» оформил шестой «сухарь» в нынешнем сезоне.
Ранее СКА на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ победил финский «Йокерит».