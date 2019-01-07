Опубликован рейтинг самых дорогостоящих футболистов европейских лиг

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Исследовательский центр CIES Football Observatory огласил самых дорогостоящих футболистов топ-5 европейских лиг, передает «Советский спорт».

При составлении учитывались такие критерии, как возраст спортсменов и сроки их контрактов.

Лидером топа стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе — €218,5 млн. Вторую строчку занял форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна (€200,3 млн), третью — бразилец из «ПСЖ» Неймар (€197,1 млн).

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Игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси (€171,2 млн) и футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€127,2 млн) заняли лишь 7-ю и 19-ю позиции соответственно.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция, 20 лет, контракт до 2022 года) — €218,5 млн;

2. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия, 25 лет, контракт до 2024 года) — €200,3 млн;

3. Неймар («ПСЖ», Бразилия, 27 лет, контракт до 2022 года) — €197,1 млн;

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия, 24 года, контракт до 2023 года) — €185,8 млн;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет, 27 лет, контракт до 2023 года) — €184,3 млн;

6. Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина, 25 лет, контракт до 2022 года) — €171,9 млн;

7. Лионель Месси («Барселона», Аргентина, 32 года, контракт до 2021 года) — €171,2 млн;

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Бельгия, 26 лет, контракт до 2022 года) — €162 млн;

9. Филиппе Коутиньо («Барселона», Бразилия, 27 лет, контракт до 2023 года) — €157 млн;

10. Лерой Сане («Манчестер Сити», Германия, 23 года, контракт до 2021 года) — €156,1 млн.

Ранее испанское издание Marca представило полный список топ-100 лучших футболистов в мире по итогам 2018 года.