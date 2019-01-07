Легкоатлет Ухов установил мировой рекорд сезона
Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов победил на Рождественских стартах в Екатеринбурге с лучшим результатом сезона в мире, сообщает ТАСС.
Спортсмен совершил прыжок на 2,28 метра с первой попытки.
Вторую строчку заняли Михаил Акименко (2,28), третье — Матвей Рудник (2,28).
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До этого рекорд принадлежал американцу Джордану Веснеру (2,25).
Ранее сообщалось, что международный олимпийский комитет (МОК), перепроверивший допинг-пробы российских легкоатлетов с Игр-2008 и 2012 года, все еще продолжает ждать от спортсменов 24 медали.