Медведев снялся с теннисного турнира в Сиднее из-за усталости

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP250 в австралийском Сиднее, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен считает, что ему необходим отдых.

«Жаль, что не смогу защитить титул в Сиднее. Прошлая неделя выдалась непростой. Моему организму нужен отдых, чтобы начать подготовку к Australian Open. В Сиднее я выиграл свой первый титул. Это всегда будет много значить. С радостью сыграю тут в следующем году», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

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Россиянин должен был стартовать со второго круга матчем против австралийца Джордана Томпсона.

Ранее стали известны позиции российских теннисистов в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).