«Зенит» готов отдать за игрока молодежной сборной Нидерландов €10 млн
Защитник нидерландского «Фейеноорда» Джеримая Сен Жюст попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает «Советский спорт».
По словам журналиста Синклейра Бишопа, сине-бело-голубые готовы заплатить за 22-летнего игрока молодежной сборной Нидерландов более €10 млн.
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В нынешнем сезоне Сен Жюст уже выступал в 14 матчах за клуб, оформив один гол и отдав одну результативную передачу.
Контракт с роттердамской командой рассчитан до лета 2021 года.
Ранее руководство лондонского «Челски» нацелилось на приобретение полузащитника «Кальяри» и сборной Италии Николо Бареллы в зимнее трансферное окно.