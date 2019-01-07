Хоккеистки сборной России одержали победу над шведками в матче МЧМ
Женская сборная России по хоккею одолела Швецию во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира в японском Обихиро, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе российской команды отличились Елизавета Шкалева, Карина Ахметова и Вита Понятовская. У проигравших шайбы забросили Вендела Ольссон, Лина Люнгблом и Жозефин Бувен.
До этого в стартовой игре турнира россиянки уступили американкам со счетом 2:3.
Теперь сборной предстоит встреча с командой Канады 9 января.
Ранее бывший капитан женской сборной Екатерина Смоленцева ответила американцу Райану Уитни, оскорбившему российских женщин.
Молодежный чемпионат мира среди девушек. Обихиро (Япония). Групповой раунд. Группа А
Россия (U18) — Швеция (U18) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
0:1 — Шкалева (Мезенцева, Маркова) — 05:47
1:1 — Ольссон (Бувенг) — 27:34
1:2 — Шкалева (Маркова, Головкина) — 30:02
2:2 — Люнгблом (бол., Бувенг) — 40:34
2:3 — Шкалева (Лопухова) — 44:06
3:3 — Бувенг — 51:02
3:4 — Ахметова — 56:38
3:5 — Понятовская (Савонина) — 58:37