Хоккеистки сборной России одержали победу над шведками в матче МЧМ

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Женская сборная России по хоккею одолела Швецию во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира в японском Обихиро, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе российской команды отличились Елизавета Шкалева, Карина Ахметова и Вита Понятовская. У проигравших шайбы забросили Вендела Ольссон, Лина Люнгблом и Жозефин Бувен.

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До этого в стартовой игре турнира россиянки уступили американкам со счетом 2:3.

Теперь сборной предстоит встреча с командой Канады 9 января.

Ранее бывший капитан женской сборной Екатерина Смоленцева ответила американцу Райану Уитни, оскорбившему российских женщин.

Молодежный чемпионат мира среди девушек. Обихиро (Япония). Групповой раунд. Группа А

Россия (U18) — Швеция (U18) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

0:1 — Шкалева (Мезенцева, Маркова) — 05:47

1:1 — Ольссон (Бувенг) — 27:34

1:2 — Шкалева (Маркова, Головкина) — 30:02

2:2 — Люнгблом (бол., Бувенг) — 40:34

2:3 — Шкалева (Лопухова) — 44:06

3:3 — Бувенг — 51:02

3:4 — Ахметова — 56:38

3:5 — Понятовская (Савонина) — 58:37