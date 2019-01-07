Теннисистка Звонарева вернулась в топ-100 WTA

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Стали известны позиции российских теннисисток в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «Советский спорт».

Дарья Касаткина без изменений занимает десятую строчку в топе, в то же время Вера Звонарева вернулась в сотню лучших спортсменок организации, поднявшись со 109-го места на 95-е.

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Японка Наоми Осака приблизилась в лидерству и перешла на четвертую строчку, опустив украинку Элину Свитолину на шестое место.



Рейтинг WTA. 7 января:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6641

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436

4 (5). Наоми Осака (Япония) — 5270

5 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4940

7 (8). Каролина Плишкова — 4750

8 (7). Петра Квитова (обе — Чехия) — 4630

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4360

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.

…

30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1552

42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160

57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972

68 (71). Евгения Родина (Россия) — 826

72 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 803

90 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 673

91 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662

95 (109). Вера Звонарева (Россия) — 643

96 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639.

Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в расширенный список кандидатов в женскую сборную России на 2019 год.