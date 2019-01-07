Теннисистка Звонарева вернулась в топ-100 WTA
Стали известны позиции российских теннисисток в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «Советский спорт».
Дарья Касаткина без изменений занимает десятую строчку в топе, в то же время Вера Звонарева вернулась в сотню лучших спортсменок организации, поднявшись со 109-го места на 95-е.
Японка Наоми Осака приблизилась в лидерству и перешла на четвертую строчку, опустив украинку Элину Свитолину на шестое место.
Рейтинг WTA. 7 января:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6641
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) — 5875
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5436
4 (5). Наоми Осака (Япония) — 5270
5 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4940
7 (8). Каролина Плишкова — 4750
8 (7). Петра Квитова (обе — Чехия) — 4630
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4360
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.
…
30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1552
42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160
57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972
68 (71). Евгения Родина (Россия) — 826
72 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 803
90 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 673
91 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662
95 (109). Вера Звонарева (Россия) — 643
96 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639.
Ранее бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в расширенный список кандидатов в женскую сборную России на 2019 год.