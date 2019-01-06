Непряева заняла второе место на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место по итогам многодневки «Тур де Ски», сообщает ТАСС.
Первое место заняла представительница Норвегии Ингвильд Эстберг (35.15,0). Непряева отстала от победительницы на 2 минуты 42 секунды. Третье место заняла финка Криста Пярмякоски (+2.55,9).
Россиянки Анастасия Седова (+3.53,2) и Юлия Белорукова (+4.47,4) заняли четвертое и пятое места соответственно.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию индивидуальной гонки.
«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Гонка преследования
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) — 35.15,0
2. Наталья Непряева (Россия) — +2.42,0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +2.55,9
4. Анастасия Седова (Россия) — +3.53,2
5. Юлия Белорукова (Россия) — +4.47,4