«Бавария» оштрафовала Рибери за действия в соцсетях
Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что полузащитник команды Франк Рибери оштрафован за грубый ответ на критику в социальных сетях, сообщает «Советский спорт».
«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока «Баварии». Франк как футболист нашего клуба должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».