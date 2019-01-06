«Бавария» оштрафовала Рибери за действия в соцсетях

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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что полузащитник команды Франк Рибери оштрафован за грубый ответ на критику в социальных сетях, сообщает «Советский спорт».

«Он использовал слова, которые не допустимы для игрока «Баварии». Франк как футболист нашего клуба должен быть примером для подражания. Вчера мы провели с ним основательную беседу. Я сообщил Франку, что клуб принял решение оштрафовать его. Он принял это наказание», — цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

Ранее ударивший журналиста Рибери объяснил свой поступок.