Сборная России завоевала бронзу молодежного чемпионата мира

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Сборная России одержала победу над командой Швейцарии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу российских хоккеистов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Героем матча был признан Кирилл Слепец, который оформил хет-трик. Еще по шайбе в ворота соперника забросили капитан команды Клим Костин и Никита Шашков.

Авторами голов у Швейцарии стали Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

Стоит отметить, что на прошлом молодежном чемпионате мира Россия осталась без медалей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался по поводу поражения национальной сборной России в полуфинальной матче молодежного чемпионата мира 2019 с командой США.