Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/735/11884735/RIAN_5605128.HR-pic905-895x505-98308.jpg">

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес останется в команде как минимум до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24.

Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества. Уругваец перешел в стан армейцев прошлым летом, заключив контракт на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае травмы игрока контракт можно разорвать или пересмотреть его условия.

Реклама

В нынешнем сезоне форвард из-за травмы пропустил почти всю осеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграв всего восемь матчей и забив два мяча.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА поделилась с подписчиками видео из архива с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким, представшего в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».