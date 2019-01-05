Эрнандес останется в ЦСКА до конца сезона
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес останется в команде как минимум до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24.
Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества. Уругваец перешел в стан армейцев прошлым летом, заключив контракт на три года. В соглашении был пункт, согласно которому в случае травмы игрока контракт можно разорвать или пересмотреть его условия.
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В нынешнем сезоне форвард из-за травмы пропустил почти всю осеннюю часть Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграв всего восемь матчей и забив два мяча.
Ранее пресс-служба московского ЦСКА поделилась с подписчиками видео из архива с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким, представшего в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».